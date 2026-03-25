Calciomercato Roma | Massara vuole un ex obiettivo della Lazio: i dettagli
CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Roma pensa già al mercato estivo. Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con il futuro di Paulo Dybala, oggi rivolto più verso un ritorno in Argentina, piuttosto che una permanenza in Italia. L'addio della Joya sarebbe un'assenza pesante in casa giallorossa in ordine di qualità e di incisività, ma che da Trigoria sarebbe pronti a sopperire acquistando un ex obiettivo della Lazio.
ROMA SU BRANDT - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Massara avrebbe messo nel mirino l'acquisto di Julian Brandt. Trequartista classe 1996 del Borussia Dortmund, era stato un cercato dai biancocelesti nel 2021, quando Maurizio Sarri necessitava di un esterno mancino che potesse sostituire il partente Joaquin Correa.
BRANDT IN SCADENZA - Alla fine, però, Brandt rimase al Borussia Dormtund, club dove milita ancora oggi e con il quale ha giocato 300 partite, ha segnato 56 gol e servito 69 assist. Il futuro del tedesco, però, sembrerebbe essere lontano dal Signal Iduna Park. Il suo contratto, infatti, scadrà a giugno e per il momento non ci sarebbe intenzione di andare avanti insieme. In questo contesto si inserisce una Roma a caccia di occasioni per l'estate.