Lazio, Motta titolare anche la prossima stagione? Ecco quando può tornare Provedel

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RASSEGNA STAMPA - Appena un milione investito, ma il rendimento ha già dato segnali importanti. Edoardo Motta è arrivato alla Lazio in sordina, consapevole che all’inizio avrebbe trovato poco spazio. Tanto che lui stesso sconsigliava agli amici di prenderlo al fantacalcio. Poi l’infortunio di Provedel ha cambiato tutto, offrendogli un’occasione che il giovane portiere ha saputo sfruttare. E le sue prestazioni potrebbero incidere anche sulle scelte future.

In estate la situazione tra i pali è destinata a evolversi. Christos Mandas, oggi in prestito al Bournemouth, è destinato alla cessione: in caso di mancato riscatto da parte del club inglese, il suo agente cercherà comunque una nuova sistemazione. Nei piani della Lazio il titolare resta Provedel, a patto che rimanga Sarri, ma le sue condizioni andranno valutate con attenzione dopo l’infortunio.

Operato recentemente per la lesione del legamento della spalla destra, infatti, il portiere non rientrerà prima di luglio-agosto. Uno stop delicato, che, come sottolinea il Corriere della Sera, gli farà saltare parte della preparazione estiva e lascia qualche dubbio sulla possibilità di ritrovare subito la miglior forma e potrebbe saltare dunque la prima parte della prossima stagione.