Lazio, Przyborek aspetta il suo momento. Nel frattempo c'è la Polonia U19

RASSEGNA STAMPA - Mai utilizzato finora, un talento ancora tutto da scoprire. Zero minuti in campo e un percorso alla Lazio fatto soprattutto di lavoro quotidiano a Formello: Przyborek aspetta la sua occasione, studia i movimenti e assimila i compiti tattici richiesti da Sarri per il ruolo di mezzala. Nel frattempo arriva una chance lontano da Roma: la convocazione con la Polonia Under 19. Oggi alle 17 la sfida contro il Portogallo, poi altre due gare ravvicinate contro Inghilterra (sabato 28) e Serbia (martedì 31). Tre partite che possono trasformarsi in una vetrina importante per ritrovare ritmo e mettersi in mostra.

Alla Lazio è in piena fase di adattamento e, spiega il Corriere dello Sport, il suo inserimento sarà necessariamente graduale: il minutaggio, di fatto, deve ancora iniziare. Ha compiuto 19 anni da poco e sta cercando di prendere confidenza con un contesto completamente nuovo, lavorando giorno dopo giorno per guadagnarsi fiducia e spazio. Il tecnico lo osserva da vicino, senza fretta, valutandone crescita e potenziale.

Finora Przyborek si è dovuto “accontentare” degli allenamenti, ma la voglia di esordire è tanta. La chiamata della Nazionale giovanile può rappresentare anche una spinta mentale: un’occasione per tornare in campo, esprimersi e dimostrare di poter reggere l’impatto a livelli più alti. Da Formello, inevitabilmente, seguiranno con attenzione le sue prestazioni.

La società, intanto, continua a credere molto in lui. Il giorno della presentazione aveva mostrato entusiasmo e sicurezza, dichiarandosi pronto per questa nuova avventura. Anche il direttore sportivo Fabiani aveva sottolineato le sue qualità tecniche e gli ampi margini di crescita, indicandolo come un profilo su cui puntare per il futuro.