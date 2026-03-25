Oddi: "Questa Lazio se la gioca con tutti. Grandi meriti vanno a Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Oddi ha parlato in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali si è espresso sul momento della Lazio. L'ex difensore biancoceleste ha esaltato la squadra di Sarri, evidenziando i meriti del tecnico e soffermandosi anche sulle ottime prove disputate da Patric nel ruolo di play. Queste le sue considerazioni:

“Le ultime tre vittorie di fila sono importanti. Allenatore e squadra stanno facendo grandi cose, compresi i giocatori fuori ruolo che stanno facendo bene. Questa è una cosa molto importante. Poi parliamo di moduli ma servono i calciatori che possono giocarci. Abbiamo avuto importanti infortuni ma chi è rimasto ha dato un grande contributo".

"Ora questa Lazio se la gioca con tutti, sono convinto che fa continuerà a fare prestazioni importanti. Grandi meriti al tecnico che è stato bravo, non è facile dover cambiare così tanto. Adesso c’è grossa fiducia. Mi aspetto un rush finale importante".

"Patric? Ha fatto vedere belle cose; in un momento di difficoltà si è fatto trovare al 110%, è un professionista serio che conosce bene il calcio. Ha sempre fatto il suo, farlo anche in una altro ruolo significa tanto".

"Oltre alle vittorie, ci dobbiamo prendere la prova messa in campo. Nei mesi scorsi ero un po’ preoccupato, ora la squadra sta facendo bene e le prestazioni non mancano”.