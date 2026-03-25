Lazio, la sosta aiuta gli infortunati: il punto su Cataldi, Basic e Gila
RASSEGNA STAMPA - La Lazio arriva alla sosta con tre vittorie consecutive, proprio per questo aumenta il rammarico legato ai nuovi problemi fisici. Zaccagni, rientrato a Cagliari dopo la lesione all’addome, si è fermato di nuovo dopo appena cinque partite: questa volta un infortunio muscolare alla coscia, ancora più serio. Gli esami hanno confermato uno stop lungo, circa 45 giorni, che lo costringerà a saltare anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia.
Capitolo gestione: come scrive il Corriere dello Sport, si avvia invece alla conclusione il percorso di recupero degli assenti di Bologna. Cataldi e Basic puntano a rientrare il 4 aprile contro il Parma. Il regista era finito ko contro il Sassuolo per una distrazione al polpaccio sinistro e dovrebbe presto tornare in gruppo, insieme a Basic, fermo addirittura dall’8 febbraio dopo Juventus-Lazio per un problema all’adduttore che ne ha ritardato più volte il rientro.
Da valutare infine le condizioni di Gila, uscito dal Dall’Ara per la solita infiammazione al tendine rotuleo. Anche lui, come i due centrocampisti, sarà gestito con cautela in questa settimana più leggera. La sua presenza contro il Parma resta in dubbio e verrà decisa solo a ridosso della ripresa del campionato. In caso di incertezze, non verranno corsi rischi in vista dell’importante semifinale di ritorno con l’Atalanta.