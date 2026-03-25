Lazio, dopo la sosta c'è il Parma: i numeri in casa contro i ducali
Dopo il terzo successo di fila in campionato arrivato contro il Bologna, sono diversi i giocatori della Lazio che hanno lasciato Formello per unirsi ai raduni delle rispettive nazionali. Terminata la sosta, la squadra di Sarri se la vedrà in casa con il Parma, in una sfida che storicamente ha spesso sorriso ai biancocelesti.
In 28 gare di Serie A disputate contro i ducali all'Olimpico, infatti, sono arrivate ben 17 vittorie, l'ultima per 1-0 nel maggio 2021, al fronte di 8 pareggi e sole 3 sconfitte. Sono 46, inotre, i gol realizzati dai capitolini, contro i 22 dei gialloblù. Di seguito tutti i numeri del confronto apparsi sul sito ufficiale della Lazio.
Precedenti totali: 69 (31 vittorie Lazio, 22 pareggi, 16 vittorie Parma)
Ultima vittoria Lazio: 0-1 (13.12.2025)
Ultima vittoria Parma: 3-1 (01.12.2024)
Ultimo pareggio: 2-2 (28.04.2025)
Gol totali Lazio: 91
Gol totali Parma: 63
Capocannoniere della sfida: Giuseppe Signori 5 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 5-2 Lazio (1992) - 2-3 Parma (2003)