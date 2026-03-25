Lazio, senti Paganini: "Decide Lotito, ma Sarri può rimanere solo se..."
25.03.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervistato dalla redazione di news.superscommesse.it, il giornalista Paolo Paganini ha toccato tanti temi legati all'attuale stagione di Serie A, soffermandosi in particolare sul momento della Lazio. Nello specifico ha espresso il suo pensiero sul lavoro e sul futuro di Maurizio Sarri in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Se Sarri rimarrà alla Lazio? Tutto dipenderà dagli accordi tra le parti: Sarri gode della stima e dell’apprezzamento dei tifosi, però chi decide è Lotito. Ci deve essere quindi un’identità di vedute tra lui, Fabiani e Sarri. Lo stesso tecnico non vorrà certo ripetere la stagione che ha vissuto quest’anno".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.