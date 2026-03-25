Italia, Zoff: "Irlanda del Nord? Sono gare speciali. Vince chi ci crede di più"

In vista della semifinale dei playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, Dino Zoff ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna del Corriere della Sera. L'ex portiere si è espresso sulla sfida, evidenziando la superiorità degli azzurri: "Se giochiamo da Italia, passiamo sicuro. Siamo più forti sia dell’Irlanda del Nord sia di Galles e Bosnia. Abbiamo più qualità, giocatori migliori, maggiore esperienza. Però queste sono partite speciali, vince chi ci crede di più. Bene: noi dobbiamo crederci di più. Altrimenti…".

Sull'eventualità di un risultato negativo, poi, ha affermato: "Non bisogna pensarci. La paura non aiuta mai. Bisogna essere concentrati, lucidi, convinti, in un certo senso anche sereni, consapevoli dei propri mezzi. Siamo l’Italia, facciamo l’Italia. Senza pensare né di aver già vinto né di aver già perso. Si entra in campo e si dà tutto, a testa alta".

Zoff, infine, non ha voluto dare alcun consiglio alla Nazionale e al ct Gattuso: "Non ne ha bisogno. Solo di fare ciò che ritiene sia meglio fare, evitando di ascoltare le voci che arrivano da fuori, anche dai social. Noi al Mondiale del 1982 ci isolammo da tutto e tutti, nessuno credeva in noi, invece andò come andò".