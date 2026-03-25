Lazio, Bruna Ludmila: "Questa squadra ti sceglie. Il mio augurio è che..."

Giornalista e tifosa laziale, oltre che volto di Sportitalia, Bruna Ludmila è intervenuta ai microfoni di Radio Laziale per parlare della Lazio e di com'è nata la sua passione per la squadra biancoceleste.

L'AMORE PER LA LAZIO - "In Brasile tifo il Cruzeiro. Quando sono arrivata a Roma ho visto i tifosi romanisti e non sono rimasta colpita. Poi, però, quando ho visto i laziali ho capito che la Lazio ti sceglie. Mi sono sentita a casa. Nonostante la storia della Lazio sia piena di argentini, ho dovuto mettere da parte questa mia antipatia per l'Argentina. Io sono grande amica di Felipe Anderson, l'ultima comunità brasiliana ha salvato il nome della Lazio in Brasile (ride, ndr)".

SARRI E LA STAGIONE - "La stagione in Italia è stata scandalosa. Mi dispiace tanto per la Lazio e per l'assenza dei tifosi. Io ero presente a Lazio-Milan, ho visto i giocatori dare il meglio di loro, non ho mai visto questa fame di vittoria. Spero che la situazione si risolva quanto prima. Sarri è l'elemento più importante in questa situazione. Ha tenuto la squadra in piedi riuscendo là dove gli altri avrebbero mollato. Io spero che rimanga e che possa tenere duro".

I TIFOSI - "Anche in Brasile si è parlato della protesta della Lazio. I tifosi meritano di essere contenti, di vincere, di essere felici. Basta con questa spaccatura, basta con questa mancanza di comunicazione".

GIOCATORI - "Motta è il giocatore che mi piace di più in questo momento. Arriva un ragazzo di 21 anni che pare un rigore così importante. Per me è il numero 1. Amo tantissimo Isaksen. Purtroppo sappiamo bene la fine che fanno questi giocatori alla Lazio".