Italia, Abodi: "Playoff? Pensiamo positivo. Siamo artefici del nostro destino"

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Nel corso della presentazione del progetto "B4People", il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è espresso sull'imminente sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la semifinale dei playoff Mondiali. Queste le sue dichiarazioni:

"È giusto essere concentrati sull'obiettivo. Siamo artefici del nostro destino. Se riusciamo ad esprimere il meglio di noi stessi, con grande rispetto per l'avversario, la strada è quella di trovarci il 12 giugno tutti in Canada. Il calcio però, come sapete, ha delle regole che sono quelle del campo ci sono 90 minuti più altri 90 più recupero".

"Gattuso - ha proseguito Abodi - secondo me è la persona migliore per poter dirigere quest'orchestra e sono convinto che saprà tirar fuori anche quello che è nel profondo remoto di ogni giocatore, anche di chi sta in panchina e anche di quelli che non giocheranno e non saranno in panchina ma saranno presenti segno della compattezza che si è ricreata attorno alla maglia azzurra e ritrovata dopo qualche mese. Pensiamo positivo".