Lazio, il figlio dell'ex Lombardo sull'Italia: "Sono fiducioso, ce la faremo"

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© foto di Federico Serra

Mattia Lombardo, figlio dell'ex calciatore della Lazio e attuale tecnico della Sampdoria Attilio, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb in vista dell'imminente sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Di seguito le sue parole.

"Sicuramente ci sono tante difficoltà, ma penso che in questo momento storico, dopo due Mondiali neppure centrati, la miglior figura possibile era quella di un ex calciatore come Gattuso, che può davvero trasferire ai ragazzi quello che serve per raggiungere l'obiettivo: spirito di attaccamento, grinta. Sarebbe un peccato non vedere un Mondiale, ma sono fiducioso perché confido nella parte psicologa e caratteriale del Ct, quello che farà la differenza per provare a portare l'Italia fino in fondo a questi playoff. Con fatica, con sofferenza, ma ce la faremo".