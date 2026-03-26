Non solo l'Italia: i calciatori della Lazio in campo oggi con le nazionali
Riflettori puntati su Bergamo, dove l’Italia di Gattuso si giocherà alle 20:45 contro l’Irlanda del Nord una parte decisiva di qualificazione ai prossimi Mondiali. Sono però tante le partite in programma in questo giovedì dedicato alle nazionali, tra cui alcune che coinvolgono direttamente i calciatori della Lazio.
Il primo biancoceleste impegnato oggi sarà Edoardo Motta con l’Italia U21, in campo alle 18:15 contro i pari età della Macedonia del Nord in una gara valida per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Il portiere della Lazio spera di vincere il ballottaggio che lo vede in lizza con Palmisani per una chance da titolare.
Alle 20:45 poi, in contemporanea con la Nazionale di Gattuso, sarà il turno di altri tre calciatori della Lazio, tutti impegnati negli spareggi Mondiali. La Danimarca di Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard sarà impegnata in casa contro la Macedonia del Nord, per conquistare un posto in finale contro la vincente tra Repubblica e Irlanda. L’Albania di Elseid Hysaj giocherà invece in casa della Polonia a caccia della finale contro una tra Ucraina e Svezia.