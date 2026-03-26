Italia - Irlanda del Nord, Mattei: "Non sarà facile. Immobile? Come Signori..."

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Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare di Italia - Irlanda del Nord. gara spartiacque per il futuro degli Azzurri e per accedere al prossimo Mondiale. Inoltre, Mattei è tornato sull'andamento di Immobile in Nazionale. Di seguito le sue parole.

"Immobile in Nazionale? Era in assoluto il miglior centravanti italiano; capocannoniere più volte, scarpa d’oro. Ma il discorso è sempre lo stesso: quando ci sono squadre che contano di più, questi calciatori ne risentono. Come è accaduto a Signori".

"Italia-Irlanda? Non sarà una partita facile, loro si difenderanno; alla lunga credo però che gli azzurri passino il turno. La sfida che temo è la prossima, che immagino sarà col Galles in casa loro, con un pubblico caldissimo. Tanti calciatori dell’Irlanda giocano in B in Inghilterra".