Italia, in campo anche l'U21: la possibile scelta di Baldini su Motta
Oggi è il giorno dell'Italia, ma non solo quella dei grandi. Nel pomeriggio, infatti, scenderà in campo l'U21 di Baldini contro la Macedonia del Nord nella settima partita delle qualificazioni ad Albania e Serbia 2027.
Tra gli Azzurrini ci sarà anche Edoardo Motta, portiere della Lazio, il quale però non dovrebbe partire titolare. Con ogni probabilità, il ct Baldini gli preferirà Lorenzo Palmisani, portiere classe 2004 del Frosinone e anch'egli obiettivo biancoceleste per il post Mandas, ma alla fine la spuntò Motta. Di seguito la probabile formazione dell'Italia U21.
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Dagasso, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. CT: Baldini. A disposizione: Motta, Ahanor, Moruzzi, Berti, Faticanti, Guarino, Venturino, Cherubini, Ekhator.