Lazio, all'Olimpico torna la desolazione: prosegue la protesta dei tifosi
RASSEGNA STAMPA - Dalla bolgia vista nella sfida contro il Milan al silenzio fino al termine della stagione. Nel prossimo match casalingo in cui la Lazio ospiterà il Parma, l'Olimpico cambierà ancora volto, lasciando nuovamente spazio a una desolazione alla quale, nelle ultime settimane, la squadra aveva purtroppo iniziato ad abituarsi.
Non si tratta certo di una sorpresa, sottolinea il Corriere dello Sport. Il tifo organizzato aveva chiarito l'intenzione di regalare a tutti i laziali un'ultima partita da vivere tutti insieme sugli spalti, prima di tornare a contestare a oltranza la società senza entrare allo stadio per il resto delle gare in casa. Il match vinto contro i rossoneri, in un'atmosfera resa incandescente dai circa 50mila spettatori presenti, non ha fatto altro che evidenziare il contrasto con il clima surreale che accoglierà da qui alla fine la squadra di Sarri all'Olimpico.
Le uniche eccezioni possibili sono il derby e l'eventuale finale di Coppa Italia, per le quali il tifo si è riservato di scegliere in prossimità delle gare. Per il resto la linea è chiara e il messaggio mandato alla società lo è altrettanto. La Lazio non può prescindere dai suoi tifosi e la loro mancanza si sentirà eccome.