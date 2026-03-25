Hysaj: "Il Mondiale è un sogno. Lazio? Sono due anni che..."

Giovedì 26 marzo alle 20:45 l'Albania scenderà in campo per affrontare la Polonia, la gara è valida per la qualificazione al Mondiale. Alla vigilia dell'incontro Hysaj ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Balkanweb, soffermandosi anche sul momento che sta vivendo alla Lazio: "È vero che non ho avuto molto spazio in campo, ma quando arrivi in ​​Nazionale è una sensazione diversa. Come un altro lavoro che devi fare e in cui devi dare il massimo. Se avrò 60 minuti darò il massimo e poi uscirò, cederò il posto a qualcun altro. Siamo tutti a disposizione della Nazionale".

"È una partita difficile, la Polonia è una squadra forte, con tanti nomi, hanno dimostrato di avere qualità, ma ora abbiamo l'unica possibilità che può portarci ai Mondiali. È un'occasione unica, siamo tutti felici di aver raggiunto i play-off e daremo il massimo. Ora è nelle nostre mani, vogliamo andare al Mondiale. Abbiamo dimostrato di voler regalare all'Albania un bellissimo Mondiale."

"Sono due anni che ho avuto qualche intoppo giocando per la mia squadra, ma la Nazionale è un'altra cosa in cui ho dato il massimo. Ho giocato e quando ero in panchina li ho supportati dall'esterno. È un grande orgoglio poter giocare una partita di spareggio con la Nazionale. Se giochiamo bene insieme, giocherò bene anch'io e darò il massimo. Le assenze sono pesanti perché Rei e Daku sono importanti. Mondiale? È un sogno che coltivo fin da quando ero piccolo, quando vinci due Campionati Europei vuoi anche la Coppa del Mondo. A volte si avverano a volte no, ma ho grande fiducia. Abbiamo questa opportunità, è una sfida uno contro uno, è difficile e puntiamo alla vittoria. Se giocassimo in casa sarebbe meglio, siamo tutti pronti. Abbiamo una porta da varcare, se non la superiamo torneremo indietro, piangeremo, qualunque cosa accada. Con la Polonia sarà la partita della vita. La affronteremo con il cuore, come abbiamo fatto in ogni altra partita e renderemo orgogliosi quanti più albanesi possibile".

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