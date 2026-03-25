Lazio, il gol di Provedel in Champions League è un evergreen: il ricordo - VD
25.03.2026 21:45 di Simone Locusta
Il tempo passa, ma alcuni momenti restano impressì lì, nella memoria e nella storia. Nella mente dei tifosi biancocelesti, e non solo, riecheggia spesso il boato immediatamente successivo al gol di Ivan Provedel contro l'Atletico Madrid, la prima sfida dopo il ritorno in Champions League con i tifosi sugli spalti.
Il gol del pareggio, allo scadere, siglato dal portiere contro una squadra del calibro dell'Atletico Madrid: cosa c'è di meglio? Un momento così epico da esser periodicamente ricondiviso sul profilo ufficiale della Champions League, che lo ha fatto anche oggi. Di seguito il video.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.