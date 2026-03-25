Italia, senti Impallomeni: "Servirà stare sul pezzo. A certi livelli..."

25.03.2026 21:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Italia, senti Impallomeni: "Servirà stare sul pezzo. A certi livelli..."
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Stefano Impallomeni ha detto la sua alla vigilia della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff Mondiali.

“Dipenderà dall’Italia, se sta sul pezzo, se i nostri saranno in condizione e concentrati. A certi livelli se non sei concentrato e non hai la gamba giusta perdi con chiunque”.

“Kean-Retegui in attacco? Giusta scelta, Retegui torna poi dove è esploso…”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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