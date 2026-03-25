Italia, senti Impallomeni: "Servirà stare sul pezzo. A certi livelli..."
25.03.2026 21:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Stefano Impallomeni ha detto la sua alla vigilia della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff Mondiali.
“Dipenderà dall’Italia, se sta sul pezzo, se i nostri saranno in condizione e concentrati. A certi livelli se non sei concentrato e non hai la gamba giusta perdi con chiunque”.
“Kean-Retegui in attacco? Giusta scelta, Retegui torna poi dove è esploso…”.
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Jessica Reatini
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