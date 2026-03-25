Padovan: "La Lazio ora è competitiva ma non può stare senza la sua gente"
Raggiunto dai microfoni di Radio Radio Giancarlo Padovan ha analizzato il momento Lazio in questa seconda parte di stagione: “La Lazio è competitiva con l’Atalanta. Le partite bisogna giocarle tutte, Lazio-Milan era da pronostico chiuso e invece ha vinto la Lazio, così come contro il Bologna. Questa ultima versione della Lazio è convincente e quindi questo va ad aumentare i rimpianti. Tutto verrebbe spazzato via dalla conquista della finale di Coppa Italia che riempirebbe di entrassimo l’ambiente”.
“Il vero problema che deve risolvere la Lazio non è il mercato o Sarri ma il problema è il pubblico: la Lazio non può fare a meno della sua gente”.
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