Padovan: "La Lazio ora è competitiva ma non può stare senza la sua gente"

25.03.2026 21:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Padovan: "La Lazio ora è competitiva ma non può stare senza la sua gente"
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© foto di Federico De Luca

Raggiunto dai microfoni di Radio Radio Giancarlo Padovan ha analizzato il momento Lazio in questa seconda parte di stagione: “La Lazio è competitiva con l’Atalanta. Le partite bisogna giocarle tutte, Lazio-Milan era da pronostico chiuso e invece ha vinto la Lazio, così come contro il Bologna. Questa ultima versione della Lazio è convincente e quindi questo va ad aumentare i rimpianti. Tutto verrebbe spazzato via dalla conquista della finale di Coppa Italia che riempirebbe di entrassimo l’ambiente”.

“Il vero problema che deve risolvere la Lazio non è il mercato o Sarri ma il problema è il pubblico: la Lazio non può fare a meno della sua gente”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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