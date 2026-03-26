Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri? Nonostante la tensione l'ho visto..."

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Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sull'infermeria in casa Lazio, ma anche per svelare la sua impressione sullo stato d'animo di Maurizio Sarri.

INFERMERIA - "Basic dopo la sosta tornerà a disposizione, i precedenti mi portano a essere un po’ prudente perchè il rientro doveva esserci qualche settimana fa.Gila va gestito, si trascina questa infiammazione ma non sembra nulla di più serio o grave, dovrebbe esserci una gestione un paio di settimane prima di Atalanta-Lazio. Per Zaccagni non c’è grande ottimismo in vista della Coppa Italia, ma non è ancora del tutto certa la sua assenza dalla coppa Italia nonostante resti difficile".



SARRI - "Sarri l’ho sempre visto voglioso e motivato. Nonostante ci siano stai momenti di delusione e tensione, io l’ho sempre visto molto motivato, in Sarri ho sempre visto acceso".

LAZIO 2032 - "La presentazione di Lazio2032 era davvero in programma per il 30 marzo come data indicativa, ma credo fosse tutto legato a un passo in avanti decisivo del progetto stadio e la situazione al momento è abbondantemente ferma".