Briga e Arianna genitori, è nata la prima figlia! Ecco il nome scelto
26.03.2026 15:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
Il cantante Mattia Briga e la moglie Arianna Montefiori sono diventati genitori. Oggi, 26 marzo 2026, i due hanno pubblicato sui social uno scatto insieme alla loro meravigliosa bimba. “Figlia di un immenso Amore. 25 marzo 2026”, si legge nella didascalia... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > BRIGA <
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.