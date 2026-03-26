Calcio in lutto: è morto Giuseppe Savoldi. L'ex bomber aveva 79 anni
26.03.2026 16:30 di Christian Gugliotta
Al termine di una lunga malattia si è spento all'età di 79 anni Giuseppe Savoldi, storico bomber di Atalanta, Bologna e Napoli. Con ben 168 reti realizzate in 405 presenze di Serie A, l'attaccante bergamasco si era distinto come uno dei centravanti italiani più prolifici di tutti i tempi, capace di laurearsi capocannoniere del campionato 1973-74 e di vincere tre volte anche la classifica marcatori della Coppa Italia. Per lui anche 4 presenze e un gol in Nazionale.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.