Italia - Irlanda del Nord, Bergamo si tinge d'azzurro: i biglietti venduti
26.03.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tutti per l'Italia. Bergamo e il Gewiss Stadium si preparano a ospitare la semifinale dei playoff Mondiali degli azzurri contro l'Irlanda del Nord. In caso di vittoria, la squadra di Gattuso sfiderà in finale una tra Galles e Bosnia, per provare a strappare il pass per l'America di quest'estate. Per caricare tutto il gruppo verso la qualificazione, sono stati venduti 23mila biglietti, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Tantissimi tifosi quindi sono attesi sugli spalti per tornare finalmente a disputare il torneo.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.