Lazio, è iniziata l'ascesa di Motta: il suo valore è già quadruplicato
Edoardo Motta si sta prendendo la Lazio. Contro ogni pronostico, il giovane portiere arrivato a gennaio è diventato il protagonista assoluto delle ultime partite della squadra di Sarri. Un clean sheet (contro il Milan) e un rigore parato (contro il Bologna, a Orsolini) nelle sue prime tre presenze in Serie A. Un inizio niente male che hanno portato il suo valore a lievitare immediatamente.
Come riportato da gazzetta.it, infatti, la sua valutazione è quadruplicata, arrivando a 4 milioni di euro rispetto all'1 pagato dalla società biancoceleste alla Reggiana. La metà l'aveva presa la Juventus, che aveva ceduto il classe 2005 in Emilia per circa 600mila euro più il 50% sulla futura rivendita. Ora i bianconeri si mangiano le mani per il talento perso, visti i tanti problemi in porta degli ultimi mesi.