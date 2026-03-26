Italia, Pancaro: "È crisi profonda, la Nazionale è lo specchio della Serie A"

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© foto di Federico Serra

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex terzino Giuseppe Pancaro ha parlato della semifinale dei playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. Chi vince sfiderà una tra Galles e Bosnia in finale per volare in America quest'estate. Di seguito le sue parole.

“Per la Nazionale bisogna essere per forza ottimisti, è troppo importante disputare il prossimo Mondiale. Lo spirito da stasera deve essere per tutti quello di tifare Italia. Condivido le scelte fatte da Gattuso, il destino del Ct è quello di essere sempre criticato, ma lui sta toccando i tasti che adesso deve toccare per raggiungere l’obiettivo. Sta responsabilizzando e dando certezze al gruppo. Negli ultimi 20 anni ci siamo fermati sotto ogni punto di vista. Dalle strutture, ancora quelle dell’epoca, all’aspetto tecnico".

"Oggi la Nazionale è lo specchio di quello che è il nostro campionato. E’ una crisi profonda, è necessario prenderne coscienza e capire che se anche dovessimo andare al Mondiale sarebbero necessarie delle riflessioni profondo per fermare questa discesa. Gli argomenti principali riguardano le ore che i ragazzi dedicano a giocare a calcio e la fatica che si fa a formare istruttori-educatori. Le persone che formano devono essere in grado di farlo, purtroppo oggi non è così".