Lazio, Cardone: "Sarri ha detto che la società non ha dato obiettivi"

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Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare di Lazio e soprattutto di Italia in vista del match contro l'Irlanda del Nord. Di seguito le sue parole.

LAZIO - "Quest’anno lo stesso Sarri ha detto che non abbiamo obiettivi, che non glieli ha dati la società".

IMMOBILE E L'ITALIA - "Per la Nazionale invece non andare per la terza volta ai Mondiali sarebbe grave. Immobile in Nazionale? Lui ci ha sofferto tantissimo per quella situazione, le sue responsabilità se le è sempre prese ma ha subìto uno stillicidio. Il popolo laziale lo sosteneva in un momento di grande ingiustizia; segnava in tutti i modi, era il capocannoniere, poi Mancini lo faceva giocare da falso nove".

ITALIA - IRANDA DEL NORD - "L’unico che si conosce è Bradley, terzino destro del Liverpool, che è infortunato. Gli altri non hanno grande fama a livello internazionale, ma hanno fame. Mi aspetto quindi una gara complessa".