Italia - Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: la scelta su Bastoni e Tonali
26.03.2026 19:20 di Andrea Castellano
Playoff Qual. Mondiali 2026 | Semifinale
Italia - Irlanda del Nord
Giovedì 26 marzo 2026, ore 20:45
Gewiss Stadium, Bergamo
FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, Mcconville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenn, Spencer; Galbraith; Price; Donley. A disp.: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Ct: O’Neill.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023.