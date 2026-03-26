Italia, Carnesecchi: "Non vediamo l'ora di giocare. Sul pullman..."

26.03.2026 20:05 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Italia, Carnesecchi: "Non vediamo l'ora di giocare. Sul pullman..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

A Bergamo è tutto pronto per Italia - Irlanda del Nord, semifinale degli spareggi per la qualificazione al Mondiale 2026. Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il portiere azzurro Marco Carnesecchi.

L'attesa è finita.

"Per noi è stato un periodo molto lungo, non vediamo l'ora di scendere in campo e dare tutto per ottenere quello che tutti quanti vogliamo".

Giochi in uno stadio che conosci bene.

"Il popolo bergamasco è fantastico, oggi serve voglia di fare e fame per arrivare al risultato. Cerchiamo di portare i tifosi dalla nostra parte".

L'iniziativa di stasera dei tifosi?

"Fantastica, non vediamo l'ora di vederla. Ringraziamo chi ha organizzato e non vediamo l'ora di sentire l'atmosfera".

L'atmosfera nel pullman?

"Bella. Cerchiamo di tirare fuori tutta quanta l'energia e la rabbia per portare a casa il risultato".

Alessandro Vittori
autore
Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.