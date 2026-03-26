Italia, Carnesecchi: "Non vediamo l'ora di giocare. Sul pullman..."
A Bergamo è tutto pronto per Italia - Irlanda del Nord, semifinale degli spareggi per la qualificazione al Mondiale 2026. Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il portiere azzurro Marco Carnesecchi.
L'attesa è finita.
"Per noi è stato un periodo molto lungo, non vediamo l'ora di scendere in campo e dare tutto per ottenere quello che tutti quanti vogliamo".
Giochi in uno stadio che conosci bene.
"Il popolo bergamasco è fantastico, oggi serve voglia di fare e fame per arrivare al risultato. Cerchiamo di portare i tifosi dalla nostra parte".
L'iniziativa di stasera dei tifosi?
"Fantastica, non vediamo l'ora di vederla. Ringraziamo chi ha organizzato e non vediamo l'ora di sentire l'atmosfera".
L'atmosfera nel pullman?
"Bella. Cerchiamo di tirare fuori tutta quanta l'energia e la rabbia per portare a casa il risultato".