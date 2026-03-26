Pancaro: "Sono stupito dalla Lazio! Ecco perché. E in Coppa Italia..."
26.03.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Ai microfoni di Radiosei, l'ex terzino Giuseppe Pancaro ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio dopo le tre vittorie consecutive in campionato, l'ultima contro il Bologna grazie alla doppietta di Taylor. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Rispetto alla Lazio, sono stupito positivamente dal fatto che la squadra non si è fatta travolgere dagli eventi. Ha reagito e si è tirata fuori da una brutta situazione di classifica. Ho davvero pensato che potesse chiudere il campionato dalla parte sinistra della stessa. Ora sta risentendo il piacere della vittoria, sta tornando un minimo di entusiasmo e di autostima che può fare in modo di affrontare l’impegno di Coppa Italia con maggiori possibilità. Lì davvero può accadere di tutto”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.