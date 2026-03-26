PRIMAVERA | Lazio, Pannozzo firma il suo primo contratto da professionista - FT
26.03.2026 19:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Una giornata importante quella odierna per il giocatore della Primavera della Lazio Nicolò Pannozzo. Il classe 2008 ha infatti firmato oggi il suo primo contratto da professionista con la Lazio.
A comunicarlo la MES Sports Management Srl, agenzia che cura gli interessi del ragazzo: “16.03.2026 Nicolò Pannozzo firma il suo primo contratto da professionista con la Lazio! Complimenti Nicolò!”.
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autore
Jessica Reatini
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