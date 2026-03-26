Lazio, riunione per la relazione finanziaria di dicembre 2025: il comunicato
26.03.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
In riferimento al comunicato stampa recante il Calendario degli eventi societari relativi all’esercizio compreso tra il 1° Luglio 2025 ed il 30 Giugno 2026, diffuso in data 25 Luglio 2025 ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell’art. 2.6.2. del vigente Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la S.S. Lazio S.p.A. rende noto che il Consiglio di Gestione si riunirà in data 31 Marzo 2026 per l’esame della relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 Dicembre 2025.
Formello, 26 Marzo 2026