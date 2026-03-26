L'ex Roma Mancini pizzica la Lazio: "Lo stadio vuoto..."

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© foto di Giacomo Morini

Raggiunto dai microfoni di Soccer Magazine l'ex calciatore della Roma Amantino Mancini ha parlato anche di Lazio: "Il momento della Lazio non è buono per la Lazio, ma neanche per la Capitale, perché avere due squadre che facciano bene per la città e per la rivalità è importante. Dà anche più benzina per la competitività e per la storia di queste due squadre, della capitale e del derby".

"Quindi vedere la Lazio così in crisi secondo me non è buono per il calcio di Roma, diciamo così. Per i tifosi sì, perché si prendono in giro l’uno con l’altro, ma vedere lo stadio Olimpico vuoto quando gioca la Lazio è un riflesso di un gioco brutto, di una squadra che non è competitiva".

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