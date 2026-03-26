Italia, vice Gattuso: "Sbloccare subito cosa migliore, ma no isterismi"

26.03.2026 20:15 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Italia, vice Gattuso: "Sbloccare subito cosa migliore, ma no isterismi"
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il momento atteso è arrivato. L'Italia si gioca la semifinale dello spareggio per l'accesso al Mondiale 2026 a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Luigi Riccio, il vice del ct Gennaro Gattuso.

È l'Italia tipo?

"Per il momento sì, quella che ritenevamo la migliore per cominciare e siamo fiducisoi per i ragazzi che possono subentrare e cambiare la gara".

I punti deboli dell'Irlanda del Nord?

"Hanno anche dei punti di forza, creando difficoltà a quasi tutte le squadre. Bisogna essere bravi nell'ultimo terzo di campo e costringerli a fare scelte problematiche. Bravi anche nelle preventive per stoppare le loro transizioni e bravi sulle palle alte. Siamo pronti e positivi".

Sarebbe importante sbloccare subito?

"Sarebbe la cosa migliore, ma dobbiamo anche essere pronti se non riuscissimo a farlo e senza isterismi".

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.