Italia, vice Gattuso: "Sbloccare subito cosa migliore, ma no isterismi"
Il momento atteso è arrivato. L'Italia si gioca la semifinale dello spareggio per l'accesso al Mondiale 2026 a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Luigi Riccio, il vice del ct Gennaro Gattuso.
È l'Italia tipo?
"Per il momento sì, quella che ritenevamo la migliore per cominciare e siamo fiducisoi per i ragazzi che possono subentrare e cambiare la gara".
I punti deboli dell'Irlanda del Nord?
"Hanno anche dei punti di forza, creando difficoltà a quasi tutte le squadre. Bisogna essere bravi nell'ultimo terzo di campo e costringerli a fare scelte problematiche. Bravi anche nelle preventive per stoppare le loro transizioni e bravi sulle palle alte. Siamo pronti e positivi".
Sarebbe importante sbloccare subito?
"Sarebbe la cosa migliore, ma dobbiamo anche essere pronti se non riuscissimo a farlo e senza isterismi".