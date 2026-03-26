Rizzoli: "Baggio era il migliore. Ricordo che in un Lazio - Brescia..."

26.03.2026 21:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Rizzoli: "Baggio era il migliore. Ricordo che in un Lazio - Brescia..."
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Ai microfoni del podcast "Campus Talk" di Macron, l'ex arbitro Nicola Rizzoli ha svelato un retroscena su Roberto Baggio, risalente a una delle prime partite dirette dall'ex fischietto di Bologna in Serie A, che vide contrapposte Lazio e Brescia. Questo il suo racconto:

“Il migliore era Baggio, dal punto di vista tecnico e umano era una persona di alto profilo. Feci la mia seconda partita di Serie A all’Olimpico di Roma, Lazio – Brescia. Per un ragazzino di 30 anni poteva essere una partita difficile. Ti aspetti una gara in cui la Lazio poteva vincere due o tre a zero, ma dopo quattro minuti Di Biagio fece gol e andò in vantaggio il Brescia, quindi la partita cambiò con tensioni e dinamiche. La partita non era facile tra primo e secondo tempo, rientrando in campo Baggio mi viene vicino e mi dice: ‘Stai arbitrando benissimo, noi non ti metteremo in difficoltà. Se qualcuno dei miei ti prova a mettere in difficoltà ci penso io’. Ti fa capire la disponibilità a lasciarti lavorare ben, per quanto fossi un ragazzino che non conosceva nessuno. Questi episodi ti fanno capire il livello degli atleti”.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.