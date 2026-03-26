Lazio | Pedro, futuro nello staff di Sarri dopo il ritiro? Ecco il suo piano
26.03.2026 19:00 di Simone Locusta
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Pedro lascerà la Lazio a fine stagione, ma il suo futuro è tutto da scrivere. Non è chiaro se proseguirà con un'altra maglia o se deciderà di ritirarsi, ma l'unica cosa certa è che il suo obiettivo è quello di diventare allenatore.
Proprio per questo motivo, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Tempo, è da escludere un possibile inserimento all'interno dello staff di Maurizio Sarri.
Sarebbe stato il proseguimento romantico di un percorso iniziato a Londra con il Chelsea e che è continuato a Roma con la Lazio, ma con ogni probabilità non è uno step previsto nei piani dell'ex Barcellona.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.