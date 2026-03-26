Lazio | L'Italia U21 batte la Macedonia del Nord: solo panchina per Motta
26.03.2026 20:10 di Simone Locusta
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L'Italia U21 di Silvio Baldini batte la Macedonia del Nord per 4-0 grazie alle reti di Ndour, Lipani, Ekhator e Finie si avvicina alla testa del Gruppo E per la qualificazione al Mondiale U21.
Solo panchina però per Edoardo Motta: il portiere della Lazio ha infatti seguito da bordocampo la sfida, probabilmente è ancora presto per mettere in dubbio le gerarchie, con Lorenzo Palmisani del Frosinone che ha accomulato più presenze dell'ex Reggiana (anche se sono appena 5).
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.