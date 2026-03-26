WOMEN | Spugna: "Terzo posto? La Lazio può infastidire la Juve"

Alessandro Spugna, ex tecnico delle formazioni femminili di Empoli, Roma e Sassuolo, ha parlato ai taccuini di Tuttosport, facendo il punto sul campionato di Serie A Women. Parlando della corsa la terzo posto, l'allenatore ha dato la Juventus per favorita, inserendo come contendenti più accreditate Lazio e Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Credo che alla fine la spunterà la Juventus, anche perché penso che a livello di rosa sia la più forte. Ma non solo tra chi lotta per il terzo posto, proprio del campionato. Poi è chiaro che ci sono annate in cui le cose non vanno tutte per il verso giusto. Ci può dare fastidio? La Lazio e il Napoli che non credo possano più essere definite sorprese".