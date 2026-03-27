Lazio, Rambaudi: "Isaksen sta facendo bene. Provstgaard vuole..."

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Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi ha espresso la sua opinione in merito alla vittoria dell'Italia e alla crescita di Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard, sia con la Lazio che in chiave Nazionale. Di seguito le sue prole.

"Palestra fa bene entrambe le fasi, ha tecnica individuale importante e velocità. Ieri la tensione e la paura credo abbiano influito, in una gara che guardavano tutti e in cui sei appeso al filo; in più l’hai giocata anche con calciatori non abituati a certe partite. Ci può essere la paura di mettere la partita in salita, poi una volta sbloccati hanno fatto meglio".

"Alcuni non sono stati all’altezza, Retegui è uno di questi, Barella ha dimostrato di stare un po’ in difficoltà. Adesso devi far giocare chi sta bene, anche in corso perché può essere fondamentale. Galles o Bosnia cambia poco, entrambe la gare sarebbero state difficili. Tu sei superiore ma devi dimostrarlo".

"Isaksen? Sta facendo bene, anche nella Lazio fa un’ora come si deve. È una spina nel fianco per gli avversari. Sicuramente deve trovare continuità ma la squadra deve aiutarlo, è ovvio che non può fare 90′ come i primi 20. Provstgaard mi dà la sensazione di essere un calciatore che vuole diventare protagonista. Si applica, si allena in modo professionale, ha qualità. Non si inventa niente; è un ragazzo che ha la testa da giocatore. Dà sempre il suo rendimento, lavorando e studiando può prendere 7 in pagella facilmente, è affidabile".