Lazio, il futuro di Sarri s'intreccia con la Coppa Italia: i possibili scenari

RASSEGNA STAMPA - La stagione è entrata nel rush finale, in campionato la Lazio non ha obiettivi concreti se non migliorare il piazzamento in classifica per ottenere un ricavo. L’accesso all’Europa se lo gioca in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro l’Atalanta a Bergamo, in programma il 22 aprile. Una gara fondamentale per i biancocelesti è l’unica chance di centrare quell’obiettivo che era stato prefissato a inizio stagione. Da quella gara dipende anche il futuro della squadra e in particolare, di Sarri.

Le mosse sul mercato, soprattutto in tema rinnovi, s’intrecciano al futuro della panchina che - spiega il Corriere dello Sport - è apparentemente legato alla Coppa Italia, visto quanto per tutto l’anno tra Sarri e Lotito non può prescindere da rapporti, idee e visioni. Il tecnico e il presidente, a fine stagione, si siederanno a tavolino e parleranno. Il toscano non rinuncerà a i due anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti. Solo un progetto allettante o un’offerta pari lo spingerebbero a chiedere di partire. Nessuno ha la sensazione che nel caso, Lotito si possa mettere di traverso. Senza offerte invece, la decisione spetterebbe al patron. Certo è che entrambi vogliono uscirne vincitori dalla questione.

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