Lazio, finalmente Dia: ora è in crescita e prova a soffiare il posto a Maldini

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RASSEGNA STAMPA - Segnali di risveglio per Boulaye Dia. Quando nessuno ci sperava più, il senegalese è tornato a mettere in campo prestazioni convincenti. Prima il gol in Coppa Italia nella gara tra Lazio e Atalanta, poi l’ottimo ingresso contro il Bologna con la partecipazione a entrambi i gol di Taylor. Se non è una rinascita, poco ci manca.

Chi non ha mai spesso di credere in Dia è Maurizio Sarri, che già in estate aveva individuato nel senegalese il profilo adatto per il centro dell’attacco della Lazio. Il calvario che aveva risucchiato l’attaccante nei sei mesi finali della scorsa stagione si è però ripresentato: dall’errore clamoroso contro Svilar nel derby fino a una Coppa d’Africa vinta sul campo ma in realtà guardando praticamente tutta la rassegna dalla panchina.

Situazioni che hanno inevitabilmente rallentato Dia, anche dal punto di vista realizzativo. Prima del gol segnato all’Atalanta l’ultima rete risaliva alla gara di agosto col Verona: un digiuno interminabile di 185 giorni e 28 gare. Ora, però, la rinascita e il tentativo di sorpasso. Come riporta infatti Il Messaggero, l’attaccante sta mandando segnali convincenti e spera ora di mettere in difficoltà Sarri nell’alternanza con Maldini: altre caratteristiche ma media realizzativa più alta per il senegalese, che ora cerca spazio.