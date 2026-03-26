Danimarca, Isaksen sollevato: "Sono stati mesi snervanti, ma..."
26.03.2026 23:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Isaksen show. Doppietta pazzesca in un minuto dell'esterno della Lazio con la Danimarca, che ha battuto la Macedonia del Nord e si è qualificata alla finale dei playoff Mondiali. Nel post partita, il classe 2001 ha commentato la vittoria ai microfoni di TV2. Di seguito le sue parole: "Sono molto sollevato. Sono stati giorni e mesi snervanti. Ogni sera, dopo la grande delusione precedente di novembre, andavo a letto pensando solo a questa partita. Ma questo è solo il primo passo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.