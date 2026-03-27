Parma, Cuesta punta la Lazio: obiettivo riscattare i ko contro Toro e Cremonese
RASSEGNA STAMPA - Sarà il Parma il prossimo avversario della Lazio nella gara in programma sabato 4 aprile alle 20.45 allo stadio Olimpico.
La squadra guidata da Cuesta è attualmente al 12° posto con 34 punti, 21 i gol segnati e 34 quelli subiti. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport i crociati hanno il peggior attacco della Serie A, primato che condividono con il Lecce.
Certo dalla sua il Parma ha una situazione di classifica al momento tranquilla e forse proprio questo ha portato la squadra a sedersi sulla consapevolezza di un obiettivo quasi raggiunto. Le prestazioni contro Torino e Cremonese non hanno però fatto sorridere i tifosi che hanno manifestato il loro malcontento fischiando la squadra.
Cuesta vuole invertire questo trend, il Parma vuole ritrovare la strada giusta e vuole farlo proprio dalla gara contro la Lazio.
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