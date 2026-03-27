Lazio, Ratkov è un rebus: la società ci punta, mentre Sarri…

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RASSEGNA STAMPA - La stagione deve ancora concludersi ma, in casa Lazio, si pensa già alla prossima stagione. Sarà un’estate caldissima quella che si respirerà in casa biancoceleste con la società che dovrà fare delle valutazioni in merito a chi rimarrà e a chi è destinato a partire.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport i nodi sono diversi soprattutto per quanto riguarda il centravanti: Maldini costa 14 milioni, con riscatto automatico in caso di accesso all’Europa League, Dia sarà riscattato a 11 milioni, Noslin è a bilancio per 16.5 milioni e Ratkov è costato 13 milioni.

Al momento il tecnico non ha nessun dubbio: Maldini da più garanzie e lo dimostrano le tre ultime panchine consecutive di Ratkov senza mai entrare in campo. Nelle precedenti quattro partite il serbo è entrato tre volte nei finali ma solo due sono state le gare in cui Sarri ha deciso di schierarlo da titolare. Il mister non lo vede ma la società non ha intenzione di rimangiarsi la scelta e vuole che Ratkov sia uno dei giocatori su cui puntare per il prossimo anno.

L'attaccante è stato convocato dalla Serbia ch giocherà nella giornata di oggi contro la Spagna all’Estadio de la Cerámica di Villarreal e il 31 marzo contro l’Arabia Saudita alla TSC Arena di Backa Topola. Due amichevoli ma che potrebbero permettere a Ratkov di mettersi in mostra.

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