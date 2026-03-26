Italia, Kean: "La vittoria ci dà la forza di andare avanti. E sugli errori..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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L'attaccante dell’Italia Moise Kean, in gol anche questa sera contro l'Irlanda del Nord, ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-0 nel match valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026. Ecco le parole del calciatore della Fiorentina:

"Importante era restare lucidi, adesso puntiamo alla seconda che è molto più importante. Vittoria che ci dà la forza di andare avanti. L'importante è andare avanti anche se sbagli, menomale che è arrivato il gol".

"Pubblico? Ci ha spinto tanto, ci serviva. Dà emozione e tanto attaccamento alla maglia. Cosa mi lascia questa serata? Sono carico, siamo un ottimo gruppo e andiamo alla finale con fiducia. Ci troviamo bene e diamo il 100% uno per l'altro".