Bosnia - Italia, per la prima volta in palio i Mondiali: i precedenti

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

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L'avversaria dell'Italia nella finale degli spareggi per la qualificazione al Mondiale 2026 è la Bosnia. La squadra capitanata da Dzeko ha sconfitto a Cardiff ai rigori il Galles. Martedì a Zenica alle 20:45 ci sarà in palio un posto per il prossimo Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico: i padroni di casa proveranno a bissare la partecipazione a Brasile 2014, mentre gli azzurri di Gattuso cercheranno di sfatare il tabù iniziato con Italia - Svezia del 2017, per tornare dopo 12 anni (mancano dalla rassegna brasiliana) a giocare la Coppa del mondo.

I precedenti tra le due nazionali sono favorevoli all'Italia, con quattro vittorie, una sconfitta e un pareggio. Il primo e l'ultimo incrocio sono entrambi in amichevoli: nel 1996 ebbe la meglio la nazionale balcanica, nell'atto finale sulla panchina azzurra di Sacchi (un mese dopo si dimise per tornare al Milan), nel giugno 2024 grazie a un gol di Frattesi la squadra di Spalletti concluse bene l'avvicinamento all'Europeo. In mezzo due doppi incroci nelle qualificazioni a Euro 2020 e in Nations League: tre vittorie della nazionale italiana, due delle quali in trasferta (0-3 e 0-2), e un pareggio. Di seguito il bilancio completo.

06-11-1996, Amichevole, Bosnia - Italia 2-1;

11-06-2019, Qualificazioni Euro 2020, Italia - Bosnia 2-1;

15-11-2019, Qualificazioni Euro 2020, Bosnia - Italia 0-3;

04-09-2020, Nations League, Italia - Bosnia 1-1;

18-11-2020, Nations League, Bosnia - Italia 0-2;

09-06-2024, Amichevole, Italia - Bosnia 1-0.