Lazio, Provstgaard debutta con la Danimarca: ingresso nel finale contro la Macedonia
26.03.2026 23:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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C'è spazio anche per Oliver Provstgaard nella Danimarca. Il centrale della Lazio ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore subentrando nel finale della gara contro la Macedonia del Nord, valida per la semifinale dei playoff Mondiali e terminata 4-0 per la squadra del ct Riemer. Grande protagonista è stato l'altro biancoceleste Gustav Isaksen, autore di una doppietta in un minuto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.