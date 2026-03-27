Calciomercato Lazio | Occasione Diogo Leite: in estate può arrivare a zero
RASSEGNA STAMPA - Il nome di Diogo Leite continua a gravitare in orbita biancoceleste. Non è una novità che la Lazio sia interessata al difensore centrale visto che già a gennaio i biancocelesti avevano fatto un tentativo che si è poi concluso con un nulla di fatto.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio avrà però un’altra chance per provare a portare Leite nella Capitale: in estate, infatti, potrebbe farlo a parametro zero.
Mancino naturale, senso della posizione, capacità di giocare la palla a terra. Tutte qualità che piacciono molto alla Lazio e che Leite ha imparato negli anni prima al Porto, poi al Braga e ora all’Union Berlino.
In estate servirà un profilo di una caratura importante soprattutto in caso di addio di Romagnoli e Gila, entrambi in scadenza nel 2027.
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