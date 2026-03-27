Calciomercato Lazio | Da Milik a Tresoldi: il club riflette, cosa c’è di vero

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RASSEGNA STAMPA - La fotografia finanziaria al 31 marzo stabilirà che tipo di mercato potrà portare avanti la Lazio in estate. Il finale di stagione, poi, scriverà anche il futuro della panchina e di Maurizio Sarri. Intanto, però, già vengono accostati al club biancoceleste diversi nomi per il futuro.+

Gli ultimi in ordine di tempo guardano all’attacco, con Milik e Tresoldi che sono stati avvicinati al club biancoceleste. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, però, si tratta di due nomi che non troverebbero particolari riscontri in casa Lazio.

Il primo, Milik, è un nome che Sarri aveva proposto nella sua prima avventura a Formello, ma la situazione fisica attuale non convince dopo i quasi due anni di stop e il contratto in scadenza nel 2027 richiederebbe un esborso economico che la Lazio non ha intenzione di fare.

Il secondo, Tresoldi, è invece un profilo che è stato rilanciato dalla Germania. Classe 2004 italo-tedesco, sta facendo molto bene al Bruges con 13 gol in campionato, ma proprio le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di mezza Europa ed è complicato quindi pensare che la Lazio possa iscriversi alla corsa in una sempre più probabile asta estiva.