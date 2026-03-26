Italia, quando si giocherà la finale dei playoff Mondiali? Tutti i dettagli
26.03.2026 23:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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L’Italia è in finale dei playoff. Gli azzurri hanno battuto l’Irlanda del Nord per 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean, entrambi arrivati nel secondo tempo. L’ultimo atto per la qualificazione ai prossimi Mondiali di 2026 si disputerà martedì 31 marzo alle 20:45: l’avversario sarà la Bosnia, che ha battuto ai rigori il Galles. Solo novanta minuti quindi separano la squadra di Gattuso dalla possibilità di volare in America quest’estate.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.