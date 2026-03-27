Delio Rossi: “Lazio, obiettivo Coppa Italia. Sarri dovrà essere bravo a…”
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista di Delio Rossi sulle colonne del Corriere della Sera. L’ex allenatore della Lazio affronta il momento dei biancocelesti, pensando anche alla possibilità di concludere la stagione portando a casa quel trofeo che lui vinse nel 2009. Vietato però fare paragoni: “Non penso siano del tutto attendibili i giudizi su stagioni diverse, di epoche differenti e di due Lazio costruire non allo stesso modo”.
Delio Rossi si lascia però andare a un giudizio sull’annata in corso: “Per dare giudizio bisogna aspettare che le bocce siano ferme. L'anno scorso l'Inter è arrivata in fondo in tutte le competizioni, senza però riuscire a vincere nulla. A poche settimane dalla fine dei giochi il giudizio sui nerazzurri sarebbe stato sicuramente diverso. Se la Lazio dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia, sarebbe tutto sommato un'annata positiva”.
Sulle motivazioni che guideranno la Lazio di Sarri, l’ex allenatore biancoceleste spiega: “La Lazio attuale ha meno tensione durante il campionato, ma bisogna vedere come la squadra arriverà alla semifinale di coppa. Sarri dovrà alzare la tensione durante la settimana, quando le partite rischiano di avere poco fascino, poi a ridosso della gara con l'Atalanta dovrà abbassare la pressione sui ragazzi. Tanto ci pensano i vari fattori esterni ad alzarla. Altrimenti si rischia di arrivare a quella gara con un accumulo di tensione che rischierebbe di compromettere la prestazione”.